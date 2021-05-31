В в/ч ВМС ВСУ погиб военный, правоохранители устанавливают обстоятельства

В одной из воинских частей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины погиб военнослужащий, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, проводится служебная проверка.

"30 мая в одной из воинских частей ВМС ВС Украины произошел трагический случай гибели военнослужащего. Сейчас по факту гибели правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установлению обстоятельств происшествия", - сообщает командование ВМС ВСУ в Facebook.

Отмечается, что по указанию командующего ВМС ВСУ в воинской части проводится служебная проверка.