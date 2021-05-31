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10:51 31.05.2021

В в/ч ВМС ВСУ погиб военный, правоохранители устанавливают обстоятельства

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В в/ч ВМС ВСУ погиб военный, правоохранители устанавливают обстоятельства

В одной из воинских частей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины погиб военнослужащий, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, проводится служебная проверка.

"30 мая в одной из воинских частей ВМС ВС Украины произошел трагический случай гибели военнослужащего. Сейчас по факту гибели правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установлению обстоятельств происшествия", - сообщает командование ВМС ВСУ в Facebook.

Отмечается, что по указанию командующего ВМС ВСУ в воинской части проводится служебная проверка.

Теги: #гибель #вмс #военный
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