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10:25 31.05.2021

Допрос Порошенко в СБУ перенесен по просьбе адвокатов

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Допрос Порошенко в СБУ перенесен по просьбе адвокатов

Допрос народного депутата Украины Петра Порошенко как свидетеля по "делу Медведчука" перенесен на другой день по просьбе адвокатов Порошенко.

"Народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15.00. Но по просьбе его адвокатов допрос перенесен на другую дату этой недели", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе напомнили, что Порошенко вызывается в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (государственная измена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).

В СБУ подчеркивают, что вызов Порошенко на допрос необходим для всестороннего и объективного изучения обстоятельств уголовного производства.

Теги: #перенос #допрос #порошенко
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