События

09:44 31.05.2021

В руках у киевлянина взорвался неизвестный предмет, полиция выясняет детали

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В руках у киевлянина взорвался неизвестный предмет, полиция выясняет детали

В ночь на понедельник, 31 мая, столичные правоохранители получили сообщение о том, что в доме на улице Зоологической произошел взрыв.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, на место происшествия выехали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.

"Предварительно установлено, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет. Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва", - сообщают правоохранители.

Они добавляют, что в данный момент решается вопрос о предоставлении правовой квалификации указанного события.

Теги: #киев #взрыв
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