В руках у киевлянина взорвался неизвестный предмет, полиция выясняет детали
В ночь на понедельник, 31 мая, столичные правоохранители получили сообщение о том, что в доме на улице Зоологической произошел взрыв.
Как сообщает пресс-служба полиции Киева, на место происшествия выехали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.
"Предварительно установлено, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет. Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва", - сообщают правоохранители.
Они добавляют, что в данный момент решается вопрос о предоставлении правовой квалификации указанного события.