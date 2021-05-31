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09:32 31.05.2021

Всемирный конгресс украинцев призывает к мораторию на "Северный поток-2"

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Всемирный конгресс украинцев призывает к мораторию на "Северный поток-2"

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) призывает Федеральное правительство и демократические партии Германии немедленно ввести мораторий на "Северный поток-2".

Как сообщает пресс-служба ВКУ, российский газопровод, который должен быть построен в обход Восточной Европы и будет иметь прямое подключение в Германии, планируется достроить этим летом. Проект встретил осуждение в Европе и на международном уровне как "политическое оружие Кремля, которое имеет целью использовать поставки газа для контроля над Украиной и другими восточноевропейскими странами".

Мораторий, как отмечают в ВКУ, должен дать возможность: разъяснить стратегические последствия "Северного потока-2", особенно в отношении безопасности Украины и восточноевропейских государств - членов ЕС; провести детальную оценку жизненного цикла проекта и изучить его влияние на климат, должен сделать независимый орган; способствовать осуществлению общей европейской энергетической политики; урегулировать трансатлантические разногласия, связанные с "Северным потоком-2", обсудить основные спорные вопросы между ЕС и Кремлем и пересмотреть "Северный поток-2" в свете этой дискуссии.

ВКУ подчеркивает, что "Северный поток-2" подрывает европейскую сплоченность и трансатлантические отношения; конфликтует с новыми европейскими и немецкими климатическими целями; угрожает и без того нестабильной безопасности Украины и противоречит цели общей внешней энергетической политики ЕС.

"Мораторий по "Северному потоку-2" является возможностью выработать единую европейскую позицию. Он даст четкий сигнал российскому руководству, что существуют последствия за постоянные нарушения международного законодательства и подрыв основ европейского правопорядка", - отметил президент ВКУ Павло Грод.

ВКУ призывает все украинские и восточноевропейские громады, а также всех друзей Украины поддержать эту инициативу и призвать свои правительства к поддержке моратория на "Северный поток-2".

Теги: #вку #северный_поток_2 #мораторий #призыв
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