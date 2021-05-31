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09:06 31.05.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 170 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 170 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений COVID-19 в мире на утро понедельника составило 170 млн 353 тыс. 921, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 538 тыс. 196 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 259 тыс. 389 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 594 тыс. 431 человека.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки достигло 28 млн 47 тыс. 534, а общее число скончавшихся от последствий заражения вирусом в стране составило 329 тыс. 100.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 515 тыс. 120 заболевших, из них умер 461 тыс. 931 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 456,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 832 человек, Индии - 236, Бразилии - 2 тыс. 160.

Теги: #статистика #covid_19 #мир
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