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08:47 31.05.2021

6 168 человек привито против COVID-19 за сутки

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6 168 человек привито против COVID-19 за сутки

По состоянию на утро понедельника 6 168 человек привито против COVID-19 за сутки, 30 мая 2021, одну дозу получили 5 828 человек, полностью иммунизированы – 340 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"6168 человек привито против COVID-19 за сутки 30 мая 2021. Одну дозу получили 5828 человек полностью иммунизированы - 340 человек", – сказано в сообщении в телеграм-канале Минздрава Украины.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 1 021 806 человек, из них получили 1 дозу – 1 021 804 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 125 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 147 581 прививка.

"По состоянию на 31 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 610 168 человек", - подытожили в Минздраве.

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
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