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08:18 31.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 934 человека

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В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 934 человека

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1 703 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 4 934 человека, умерли 64 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"31 мая 2021 в Украине зафиксировано 1703 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 58 детей и 11 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 810 человек; летальных случаев - 84; выздоровело – 4 934 человека", – сообщается в телеграм-канале Минздрава Украины в понедельник утром.

Днем ранее, 20 мая было зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, 29 мая зафиксировано 3 096 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 мая сообщалось об 3 306 новых случаях заболевания коронавирусом, 27 мая за сутки зафиксировано 3 509 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 мая было зафиксировано 3 395 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 мая 2021 сообщалось о 2 608 новых инфицированных COVID-19, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая инфицирования COVID-19, 22 мая зафиксировано 4 606 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 202 494 человека, 50 536 пациента скончались, 2 041 082 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68), областях и г.. Киев (63). 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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