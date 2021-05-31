События

08:03 31.05.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, бойцы ВСУ не пострадали

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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, бойцы ВСУ не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 31 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. украинские военнослужащие не пострадали", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в фейсбуке в понедельник утром.

Вместе с тем, за минувшие сутки, 30 мая, в районе проведения операции ОС российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. В частности, в районе н.п. Майорска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В том же направлении наемники дважды из ручных противотанковых гранатометов осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2.

По позициям украинских защитников в районе н.п. Золотое-4 наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Теги: #оос #сводка #украина
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