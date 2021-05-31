Прикарпатские правоохранители задержали жителя Букачевской тергромады во время сбыта марихуаны - полиция

Прикарпатские правоохранители задержали 33-летнего жителя Букачевской территориальной громады во время незаконного сбыта марихуаны, сообщила пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области.

"Злоумышленника задержали 28 мая во время очередной попытки продать запрещенный товар. В автомобиле фигуранта полицейские изъяли наркотические средства и средства, полученные преступным путем", - говорится в сообщении.

Противоправную деятельность полицейские разоблачили и задокументировали на одной из улиц города Орлова. В ходе обыска транспортного средства полицейские обнаружили наркотические средства "марихуана", деньги, электронные весы и металлический наперсток с нагаром. Изъятое направлено на проведение экспертного исследования.

Следователи задержали правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему подозрения по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

По данному факту проводится расследование. Вскоре суд изберет мужу меру пресечения.