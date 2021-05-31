Беларусь благодарна Турции за позицию по заявлению НАТО об инциденте с рейсом Ryanair

Минск благодарен Анкаре, выступившей против упоминания в заявлении НАТО поддержки новых санкций после инцидента с посадкой самолета Ryanair, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

"По нашей информации, действительно Турция выступила против принятия подобного рода заявления. Если это так, то мы благодарны Турции за такую позицию, подходы", - сказал Макей в интервью газете "Коммерсантъ".

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что позиция Турции повлияла на то, каким оказалось заявление НАТО в отношении Беларуси, в котором, в частности, не было упомянуто, например, о поддержке санкций.

"Мы всегда были честны со всеми партнерами, мы в свое время тоже поддержали Турцию, когда там была совершена попытка государственного переворота, и у нас существует абсолютно тесные, дружественные отношения с этой страной", - отметил Макей.

"Но меня удивляет другой аспект. Почему НАТО, военный блок, пытается сделать заявление по Беларуси, в частности, требуя освобождения, какого-то абсолютно не значимого для них деятеля, задержанного здесь, в аэропорту, блогера? Когда военный блок вмешивается в подобного рода политические вещи, что дальше надо ожидать? Что танки уже должны входить в Беларусь? Фактически пытаются этим заявлением подвести ситуацию под какие-то действия, угрожающие миру", - сказал министр.

"А дальше НАТО должно будет соответствующим образом реагировать на такого рода действия, угрожающие миру. Подоплека понятна", - резюмировал Макей.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Страны ЕС после этого случая закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов и отказались от использования белорусского воздушного пространства.