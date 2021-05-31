События

04:37 31.05.2021

Ключевой израильский политик будет пытаться сформировать правительство с соперниками Нетаньяху

1 мин читать

Лидер израильской партии "Новые правые" Нафтали Беннет в воскресенье объявил, что будет работать с соперниками премьера Биньямина Нетаньяху над формированием нового правительства страны.

По сообщению The Times of Israel, Беннет пояснил, что принял такое решение, так как не видит реальной возможности формирования коалиции с партией Нетаньяху "Ликуд" и другими правыми силами.

Позиция Беннета принципиально важна, так как без него ни Нетаньяху, ни оппозиция не могут создать коалиционное правительство.

Сам Нетаньяху уже заявил, что Беннет лжет, когда говорит о нереальности формирования коалиции правых сил. Также премьер заверил, что ряд членов Кнессета в случае формирования коалиции с участием нынешней оппозиции нарушат партийную дисциплину и поддержат "Ликуд".

До эскалации конфликта с сектором Газа Беннет активно планировал, как сообщали СМИ со ссылкой на источники, объявить о договоренности сформировать коалицию так называемого "правительства перемен" вместе Яиром Лапидом и его партией "Еш Атид".

Однако в ходе недавнего обострения конфликта Израиля с сектором Газа Беннет отменил договорённости с Лапидом, посчитав, что Нетаньяху может эффективнее противостоять палестинским группировкам из Газы.

По итогам последних выборов первым право попробовать сформировать коалицию получил Нетаньяху, но ему не удалось это сделать, и поэтому мандат был передан Лапиду. Лапид пытается сформировать коалицию из оппозиционных партий.

Теги: #правительство #коалиция #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:55 30.05.2021
Украина стала второй страной в мире по количеству мероприятий, проведенных в рамках недели "Открытого правительства" – премьер

Украина стала второй страной в мире по количеству мероприятий, проведенных в рамках недели "Открытого правительства" – премьер

14:26 30.05.2021
Израиль и Египет обсуждают восстановление Газы

Израиль и Египет обсуждают восстановление Газы

12:52 28.05.2021
Власти Израиля продлевают запрет на поездки в Украину из-за высокого уровня COVID-19

Власти Израиля продлевают запрет на поездки в Украину из-за высокого уровня COVID-19

23:27 26.05.2021
Нетаньяху раскритиковал главу МИД Франции за заявления о риске апартеида в Израиле

Нетаньяху раскритиковал главу МИД Франции за заявления о риске апартеида в Израиле

20:37 26.05.2021
Посольство Украины в Израиле завершило эвакуацию своих граждан из сектора Газы - эксперт

Посольство Украины в Израиле завершило эвакуацию своих граждан из сектора Газы - эксперт

11:36 23.05.2021
В Бангладеш снят запрет на поездки в Израиль

В Бангладеш снят запрет на поездки в Израиль

07:03 22.05.2021
Байден готов помогать восстанавливать мирную инфраструктуру Газы

Байден готов помогать восстанавливать мирную инфраструктуру Газы

19:42 21.05.2021
Около 140 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа – МИД Украины

Около 140 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа – МИД Украины

22:45 20.05.2021
Власти Израиля одобрили прекращение огня против движения ХАМАС в секторе Газа

Власти Израиля одобрили прекращение огня против движения ХАМАС в секторе Газа

20:05 20.05.2021
ХАМАС согласно на прекращение огня с Израилем - СМИ

ХАМАС согласно на прекращение огня с Израилем - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тайские правоохранители не нашли признаков насильственной смерти украинского посла Андрея Бешты

Правительство усиливает госконтроль за защитой прав ребенка и соцподдержкой украинских семей – Шмыгаль

Кличко поздравил киевлян с Днем города

Зеленский поздравил Киев с 1539-летием

В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 733 человека – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Умер на 75-м году жизни украинский литературовед и писатель Михаил Слабошпицкий

Украина ослабит карантинные ограничения на летний период

Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения журналиста Протасевича

В Киеве, Львове и Одессе открыли центры вакцинаций

Глава МИД Беларуси: Решение о посадке самолёта Ryanair в Минске экипаж принял самостоятельно

Во Вьетнаме обнаружили штамм COVID-19 с характеристиками как "британского", так и "индийского" вариантов

Ляшко анонсировал изменения в "Медзакупках"

В Украине нет в достаточном количестве вакцины для полной загрузки всех платформ, заявил министр Ляшко

Акция в поддержку осужденных одесских активистов Стерненко и Демчука завершилась под зданием Офиса президента без инцидентов

Украина отправила гумпомощь Индии для противодействия последствий Covid-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА