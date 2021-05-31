События

02:05 31.05.2021

Умер на 75-м году жизни украинский литературовед и писатель Михаил Слабошпицкий

1 мин читать

В ночь с субботы на воскресенье на 75-м году жизни умер украинский литературовед, публицист, общественный деятель и писатель Михаил Слабошпицкий, сообщила пресс-служба Национального союза писателей Украины (НСПУ).

"Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу", - говорится в посте супруги писателя, написанного на ее странице в фейсбуке, который перерепостила страница НСПУ.

Михаил Слабошпицкий окончил факультет журналистики Киевского университета (1971), работал корреспондентом, был редактором отдела критики газеты "Литературная Украина", главным редактором газеты "Вести из Украины", журнала "Вавилон-XX".

Бывший первый председатель секретариата Всемирной украинского координационного совета (1992-1998) Член Центрального совета УНП "Собор" (1999).

Член Ассоциации украинских писателей.

С 1995 года был исполнительным директором Лиги украинских меценатов, директором издательства "Ярославов Вал".

Сопредседатель координационного совета Международного конкурса знатоков украинского языка им.Петра Яцика.

С 2006 года секретарь совета Национального союза писателей Украины.

Теги: #нспу #украина #кончина #писатель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:27 31.05.2021
Украина ослабит карантинные ограничения на летний период

Украина ослабит карантинные ограничения на летний период

23:33 30.05.2021
Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения журналиста Протасевича

Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения журналиста Протасевича

23:01 30.05.2021
В Киеве, Львове и Одессе открыли центры вакцинаций

В Киеве, Львове и Одессе открыли центры вакцинаций

22:10 30.05.2021
Ляшко анонсировал изменения в "Медзакупках"

Ляшко анонсировал изменения в "Медзакупках"

21:37 30.05.2021
В Украине нет в достаточном количестве вакцины для полной загрузки всех платформ, заявил министр Ляшко

В Украине нет в достаточном количестве вакцины для полной загрузки всех платформ, заявил министр Ляшко

20:20 30.05.2021
Акция в поддержку осужденных одесских активистов Стерненко и Демчука завершилась под зданием Офиса президента без инцидентов

Акция в поддержку осужденных одесских активистов Стерненко и Демчука завершилась под зданием Офиса президента без инцидентов

19:43 30.05.2021
Украина отправила гумпомощь Индии для противодействия последствий Covid-19

Украина отправила гумпомощь Индии для противодействия последствий Covid-19

19:23 30.05.2021
Киевские правоохранители задержали преступника, сбежавшего ранее из-под стражи суда в Ирпене

Киевские правоохранители задержали преступника, сбежавшего ранее из-под стражи суда в Ирпене

18:44 30.05.2021
Лидером новой партии "Украина - наш дом" избран Борис Колесников

Лидером новой партии "Украина - наш дом" избран Борис Колесников

18:30 30.05.2021
Акция в поддержку осужденных одесских активистов Стерненко и Демчука стартовала в Киеве под зданием Офиса президента

Акция в поддержку осужденных одесских активистов Стерненко и Демчука стартовала в Киеве под зданием Офиса президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тайские правоохранители не нашли признаков насильственной смерти украинского посла Андрея Бешты

Правительство усиливает госконтроль за защитой прав ребенка и соцподдержкой украинских семей – Шмыгаль

Кличко поздравил киевлян с Днем города

Зеленский поздравил Киев с 1539-летием

В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 733 человека – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Беларуси: Решение о посадке самолёта Ryanair в Минске экипаж принял самостоятельно

Во Вьетнаме обнаружили штамм COVID-19 с характеристиками как "британского", так и "индийского" вариантов

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Тайские правоохранители не нашли признаков насильственной смерти украинского посла Андрея Бешты

Борис Джонсон стал первым за 200 лет британским премьером, женившимся во время пребывания на этом посту

Киевские правоохранители задержали иностранца, который сбежал из-под стражи в Ирпенском горсуде

Украина стала второй страной в мире по количеству мероприятий, проведенных в рамках недели "Открытого правительства" – премьер

В благотворительном "Пробеге под каштанами" в Киеве приняли участие почти 11 тысяч человек

Израиль и Египет обсуждают восстановление Газы

Правительство усиливает госконтроль за защитой прав ребенка и соцподдержкой украинских семей – Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА