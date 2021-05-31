Умер на 75-м году жизни украинский литературовед и писатель Михаил Слабошпицкий

В ночь с субботы на воскресенье на 75-м году жизни умер украинский литературовед, публицист, общественный деятель и писатель Михаил Слабошпицкий, сообщила пресс-служба Национального союза писателей Украины (НСПУ).

"Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу", - говорится в посте супруги писателя, написанного на ее странице в фейсбуке, который перерепостила страница НСПУ.

Михаил Слабошпицкий окончил факультет журналистики Киевского университета (1971), работал корреспондентом, был редактором отдела критики газеты "Литературная Украина", главным редактором газеты "Вести из Украины", журнала "Вавилон-XX".

Бывший первый председатель секретариата Всемирной украинского координационного совета (1992-1998) Член Центрального совета УНП "Собор" (1999).

Член Ассоциации украинских писателей.

С 1995 года был исполнительным директором Лиги украинских меценатов, директором издательства "Ярославов Вал".

Сопредседатель координационного совета Международного конкурса знатоков украинского языка им.Петра Яцика.

С 2006 года секретарь совета Национального союза писателей Украины.