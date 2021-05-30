В Киеве, Львове и Одессе открыли центры вакцинаций

В Киеве, Львове и Одессе в течение 29-30 мая открыли центры вакцинации, в которых успели провакцинировать местных жителей.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в созданном на базе Международного выставочного центра столичном центре вакцинации от COVID-19 вакцинировали 3467 человек. В частности, в воскресенье прививки получили 2072 человека.

"Сегодня количество желающих вакцинироваться была чрезвычайно велика. Для меня это - свидетельство осведомленности и сознания людей. Такая готовность вакцинироваться дает надежду на то, что при наличии вакцин мы сможем преодолеть пандемию в стране и в мире в целом", - рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Как отмечается, зарегистрировшимся в приложении "Дия" киевлянам делали прививки вакциной CoronaVac. В Центре вакцинации работали 16 бригад. В прививочную бригаду вошли регистратор, врач и медсестра, которые прошли специальные учения.

"Здесь созданы все условия для безопасного процесса вакцинации, а для оказания экстренной медицинской помощи, если таковая понадобится, дежурит бригада "скорой", - говорится в сообщении.

Во Львове центр вакцинации создали на базе Арены "Львов", который будет работать и на следующих выходных.

Как сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий, за два дня вакцинировали 1041 местных жителя.

"Львовщина является лидером по темпам вакцинации, сегодня почти 78 тыс. человек вакцинировались и защитили себя от коронавируса", - написал Козицкий на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что подъезд к центру бесплатный. Кроме того, при наличии дополнительной вакцины,будет рассмотрена возможность развертывания таких центров и в других районах города, о чем проинформируют дополнительно.

Еще один центр вакцинации от COVID-19 открыли в Одессе на территории стадиона Национального университета "Одесская юридическая академия", который будет работать с 9.00 до 17.00.

"В воскресенье, 30 мая, I-й заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков принял участие в открытии одного из центров вакцинации от COVID-19, которые начинают работать в Одессе", - говорится в сообщении Одесской областной государственной администрации.

По словам, директора департамента здравоохранения Одесской ОГА Натальи Одарий-Захарьевой, ожидаемое количество прививок за один день - 250-300. "Прививки вакциной Coronavac получают люди в возрасте 60 лет и старше, которые предварительно были зарегистрированы в листе ожидания на портале или в приложении "Дия". Все они предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работу центра в воскресенье будут обеспечивать медики одесского ЦПМСД №3.