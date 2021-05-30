Во Вьетнаме обнаружили штамм COVID-19 с характеристиками как "британского", так и "индийского" вариантов

Вьетнамские власти выявили на территории своей страны штамм коронавируса COVID-19, который вобрал в себя особенности двух уже известных опасных вариантов инфекции - "британского" и "индийского", сообщает британская газета The Guardian.

В Минздраве Вьетнама отметили, что этот новый штамм, среди прочего, отличается тем, что легче передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, нежели "классический" COVID-19.

Во Вьетнаме за все время пандемии выявили лишь чуть более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Однако около половины этих случаев власти зафиксировали в период с апреля 2021 года по настоящее время.

Штаммы коронавируса, обнаруженные ранее в Великобритании и Индии, спровоцировали существенные трудности. В частности, во многом именно "британский" коронавирус вынудил власти Великобритании на несколько месяцев вновь ввести жесткие ограничительные меры: их начали отменять лишь недавно.

В Индии в последние недели фиксируют крайне быстрое распространение коронавируса. Это происходит как раз из-за опасного "индийского" штамма.