Ляшко анонсировал изменения в "Медзакупках"

Министерство здравоохранения полностью передаст не свойственные ему функции государственному предприятию "Медицинские закупки", сообщил министр Ляшко.

"Анонсирую в закупочных процессах обеспечение лекарственными средствами. Полностью Министерство здравоохранения будет отдавать не свойственные ему функции на государственное предприятие "Медицинские закупки", - сказал Ляшко в интервью "ТСН.Тыждень" в воскресенье.

По его словам, цены на лекарственные препараты скоро могут подешеветь.

"Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в это время главное стабилизироваться. Показать эффективные больницы, которые уже начали работать, и помочь неуспешным больницам, которые просели с финансированием", - рассказал Ляшко.

Также министр пояснил свое отношение к финансированию медицинских заведений.

"Я был против финансирования некоторого относительно инфекционных больниц, когда деньги шли за пациентом. И в противотуберкулезных заведений. И тот тариф, который появился в 2020-м, не мог покрыть потребность в учреждений, оказывающих помощь больным туберкулезом. Поэтому из моих уст и звучала критика. Сейчас ситуация изменилась. И тариф повысили, и впервые в Украине в этом году начали финансировать, платить за лечение больного на амбулаторном этапе", - пояснил глава Минздрава.