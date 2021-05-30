В Украине нет в достаточном количестве вакцины для полной загрузки всех платформ, заявил министр Ляшко

Темпы вакцинации украинцев зависят от количества вакцины на территории страны, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы не можем, ее сейчас нет в том достаточном количестве, чтобы полностью загрузить все платформы, которые есть", - сказал Ляшко в интервью "ТСН.Тыждень" в воскресенье.

По его словам, сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины "Coronavac", полмиллиона "Pfizer" пришло, полмиллиона ожидается.

Кроме того, еще полмиллиона в рамках "Covax" Украина может получить 7 июня. "Уже оформляются документы на поставку вакцины "AstraZeneka". Уже в июне у нас должно быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины. Это позволит нарастить темпы прививок", - сообщил министр.

Вместе с тем, Ляшко заявил, что в своей работе на должности министра здравоохранения будет руководствоваться "открытостью, откровенностью, прозрачностью и уверенностью".

"Мы будем говорить, что получается, и мы будем говорить, что не получается. Поэтому нет популизму", - резюмировал он.