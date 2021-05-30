Акция в поддержку осужденных одесских активистов Стерненко и Демчука завершилась под зданием Офиса президента без инцидентов

Акция под названием "Покажите нам справедливость" в поддержку признанного виновным в похищении и ограблении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича и осужденного на более 7-ми лет лишения свободы активиста Сергея Стерненко, а также в поддержку активиста Руслана Демчука завершилась в Киеве под зданием Офиса президента без инцидентов.

Как сообщает корреспондент информационного агентства "Интерфакс-Украина", на момент окончания акции около 19.30 под зданием Офиса президента Украины находилось порядка 500 человек, которые требовали справедливого суда в отношении осужденных одесских активистов Стерненко и Демчука.

Участники протеста собрали из картонных плакатов слово "справедливость" и скандировали его.

Акция "Покажите нам справедливость" проходила накануне финального судебного заседания над Стерненко. Уже в понедельник, 31 мая, Одесский апелляционный суд огласит решение по делу одесского активиста.

По словам адвоката Стерненко Виталия Коломийца, который присутствовал на мероприятии, "отсутствие справедливых судов в Украине лишает страну будущего".

"На протяжении 6 лет Стерненко пребывает в судовых процессах. Ручное судоуправление, которое используется политиками, может сделать так, что и в последующие годы страна потеряет справедливость, перспективу и будущее. Нам нужна справедливость. В его судебном деле про «300 гривен» нет ни одного пункта правды… там только политическая составляющая", - заявил Коломиец, обращаясь к присутствующим.

По словам гражданского активиста Романа Ратушного, "президент Украины должен ответить, опирается ли он и прислушивается к мнению общества в проведении реформ".

"Украинское общество 2 года назад не просто так дали кредит доверия президенту, не просто так сходили на выборы… Диктатура не идет Украине… К президенту только один вопрос – нужна ли ему поддержка гражданского общества в проведении реформ, в частности, судебной, или гражданское общество будет помогать президенту иначе… на улицах", - сказал Ратушный.

Перед завершением акции организаторы призвали присутствующих следить за судом над Стерненко и быть готовыми вновь выйти на протест, если судебный приговор оставят в силе.

Акция завершилась без столкновений и задержаний.

Как сообщалось, 23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении и ограблении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича, хранении оружия и разбое. Суд первой инстанции приговорил активиста к конфискации половины имущества и лишению свободы на 7 лет и 3 месяца.

9 апреля 2021 содержание под стражей Стерненко было заменено на круглосуточный домашний арест.