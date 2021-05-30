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19:43 30.05.2021

Украина отправила гумпомощь Индии для противодействия последствий Covid-19

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Из Украины в Дели (Индия) в воскресенье отправился самолет с гуманитарной помощью пострадавшему населению для противодействия последствий Covid-19, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"30 мая самолет с гуманитарной помощью для Индийской Республики вылетел из Киева в Дели. Во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 19 мая №467-р, для борьбы с тяжелыми последствиями пандемии Covid-19 первый рейс доставляет пострадавшему населению Индии 184 кислородные концентраторы", - говорится в сообщении.

Вторым рейсом планируют передать еще 216 кислородных концентраторов.

Гуманитарный груз сопровождают спасатели ГСЧС.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии.

Индия в настоящее время занимает второе место после США в мире по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев Covid-19 за истекшие сутки увеличилось на 267 тыс. 334 против 263 тыс. 533 сутками ранее и достигло 25 млн 496 тыс. 330, количество скончавшихся после суточного роста в 4 тыс. 529 человек составило 283 тыс. 248 человек. 

Теги: #пандемия #украина #гумпомощь #индия
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