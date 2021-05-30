Киевские правоохранители задержали преступника, сбежавшего ранее из-под стражи суда в Ирпене

Киевские правоохранители задержали преступника, сбежавшего ранее из-под стражи Ирпенского суда, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Сегодня в свой выходной день спецназовец полиции Киева увидел человека, похожего по описанию. Милиционер задержал его, призвал на помощь совещаний полиции и следственно-оперативная группа. Сейчас правонарушителя передано коллегам из Киевской области для проведения следственных действий", - цитирует пресс-служба слова руководителя столичного главка Андрея Крищенко.

Отмечается, что преступник был задержан на территории Киева и Киевской области в ходе спецоперации.

Установлено, что мужчина совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В пятницу 28 мая злоумышленник сбежал из-под стражи Ирпенского суда.

Также, по словам начальника главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова, злоумышленник для маскировки надел панамку и жилетку.

"Маскировался в панамку и жилетку! Это первые минуты после задержания Ирпенского беглеца Мамедсоя Афраса Куддасар-Оглы. Сегодня наши столичные коллеги по ориентировке полиции Киевщины обнаружили наглеца в районе станции метро Нивки. Сейчас злоумышленник передан нашим работникам для проведения следственных действий", - сказано в сообщении на странице Небытова в фейсбуке.

Он также отметил, что злоумышленник и уроженец Азербайджана кроме уголовной ответственности за разбой получит подозрение за совершение побега.