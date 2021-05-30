Акция в поддержку осужденных одесских активистов Стерненко и Демчука стартовала в Киеве под зданием Офиса президента

Акция под названием "Покажите нам справедливость" в поддержку признанного виновным в похищении и ограблении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича и осужденного на более семи лет лишения свободы активиста Сергея Стерненко, а также в поддержку активиста Руслана Демчука стартовала в Киеве под зданием Офиса президента.

Как сообщает корреспондент информационного агентства "Интерфакс-Украина", около 18.00 сторонники осужденных активистов начали собираться под стенами Офиса президента для того, чтобы обратиться к президенту Украины с требованием справедливого суда над активистами.

Вход на территорию охраняется сотрудниками правоохранительных органов, которые проверяют личные вещи людей.

В настоящее время под стенами Банковой, 11 находится порядка 300 участников протеста. Они держат в руках плакаты с надписями "Волю Стерненко", "Мы хотим правды", "Не молчите" и заявляют, что судебное дело против Стерненко сфабриковано.

Мероприятие проходит мирно и без провокаций.

Акция "Покажите нам справедливость" проводит накануне финального судебного заседания над Стерненко.

Уже в понедельник, 31 мая, Одесский апелляционный суд огласит решение по делу активиста Сергея Стерненко.

Как сообщалось, 23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении и ограблении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича, хранении оружия и разбое. Суд первой инстанции приговорил активиста к конфискации половины имущества и лишению свободы на 7 лет и 3 месяца.

9 апреля 2021 содержание под стражей Стерненко было заменено на круглосуточный домашний арест.

14 мая в Одесском апелляционном суде началось рассмотрение жалоб Сергея Стерненко и Руслана Демчука на приговор суда первой инстанции.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Сам активист свою вину не признает и считает судебное дело в отношении него политически мотивированным.