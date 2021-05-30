С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

В течение текущих суток, 30 мая, российские наёмники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, открывая огонь из запрещенных минскими договоренностями типов вооружения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в воскресенье.

"С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил. В течение текущих суток, 30 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что неподалеку от населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

"В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2", - добавляют в штабе ООС.

Там уточняют, что боевых потерь среди украинских защитников нет.