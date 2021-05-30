Борис Джонсон стал первым за 200 лет британским премьером, женившимся во время пребывания на этом посту

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс поженились, подтвердили в воскресенье на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр и госпожа Саймондс поженились вчера в ходе небольшой церемонии в Вестминстерском соборе", - заявил представитель главы правительства.

Ранее СМИ сообщали о женитьбе Джонсона, однако официальных комментариев не поступало.

На свадебную церемонию были приглашены только 30 гостей: согласно действующим в стране правила по борьбе против COVID-19, это - максимальное число людей, которым разрешено собираться вместе.

Планируется, что Джонсон и его супруга организуют более масштабное празднование свадьбы летом 2022 года, когда, как они считают, пандемия будет позади.

Телерадиокорпорация BBC отмечает, что Джонсон стал первым за примерно 200 лет британским премьером, женившимся во время пребывания на этом посту.

В его случае речь шла о католическом обряде венчания. Саймондс - католичка, а Джонсон в детстве был католиком, затем - перешел в англиканскую церковь.