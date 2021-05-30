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15:38 30.05.2021

Киевские правоохранители задержали иностранца, который сбежал из-под стражи в Ирпенском горсуде

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Киевские правоохранители задержали иностранца, который сбежал из-под стражи в Ирпенском горсуде

Правоохранители задержали в Киеве гражданина Азербайджана Мамедса (Мамедова) Афрас Куддасар-Оглы, который сбежал из-под стражи в Ирпенском городском суде и разыскивался в Киеве и Киевской области в течение нескольких дней.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева в воскресенье, разыскиваемого мужчину задержали в столице благодаря сообщению одного из правоохранителей.

"Сегодня, в свой выходной день, спецназовец полиции Киева увидел человека, похожего по описанию. Правоохранитель задержал его, вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу. Сейчас правонарушителя передали коллегам из Киевской области для проведения следственных действий", - заявил по этому поводу руководитель столичного главка полиции Андрей Крищенко.

Сообщается, что разыскиваемый мужчина совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в пятницу Мамедс (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы сбежал из-под стражи в Ирпенском городском суде. Для его поисков на территории Бучанского, Фастовского, Белоцерковского, Вышгородского, Обуховского и Броварского районов Киевской области был объявлен план перехат.

Теги: #киев #полиция #задержание
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