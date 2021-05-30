Украина стала второй страной в мире по количеству мероприятий, проведенных в рамках недели "Открытого правительства" – премьер

Украина стала второй в мире страной по количеству мероприятий, проведенных в рамках недели "Открытого правительства", которая проходила 17-21 мая в рамках международной инициативы "Партнерство "Открытое правительство".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём еженедельном отчете о деятельности Кабмина, обнародованном в Фейсбуке. Он уточнил, что во время недели "Открытого правительства" в нашей стране в целом прошли 105 публичных мероприятий.

"На национальном уровне и в различных уголках Украины проходили встречи, круглые столы, заседания консультативно-совещательных органов, презентации, вебинары по вопросам открытого правительства, в частности, привлечения общественности к принятию решений, развития электронной демократии, антикоррупционной политики и тому подобное", - написал премьер.

Он пообещал, что Кабинет министров и в будущем "будет уделять особое внимание вопросам открытости, прозрачности и сотрудничества с гражданским обществом".