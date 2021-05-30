В Киеве ожидается гроза, объявлен I уровень опасности

В ближайший час и до конца суток 30 мая в столице ожидается гроза, в связи с чем в городе был объявлен I (желтый) уровень опасности, сообщает со ссылкой на синоптиков пресс-служба Киевской городской государственной администрации в воскресенье.

"Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать об этом экстренные службы.

Кроме того, сообщается, что во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будут дежурить дополнительная спецтехника.

"Для ликвидации последствий непогоды КК "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор", - сообщают в КГГА.