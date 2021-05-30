В Украине ожидается прохладная погода, местами дождь и грозы

В течение следующих суток погоду на большей части территории Украины будет определять влажная и прохладная воздушная маса.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 31 мая, в большинстве западных областей, ночью и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях, днем и в южной части страны кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 13-18°; в восточных областях и в южной части ночью 10-15°, днем 19-24°; на высокогорье Карпат ночью и днем 3-8° тепла.

В Киеве в понедельник ночью кратковременный дождь, днем без осадков; температура ночью 8-10°, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 мая самая высокая температура днем (+33,1°) была в 1924 году, самая низкая ночью (+4,2°) в 1907 году.

Во вторник, 1 июня, в Украине дожди, кое-где грозы, в южной и юго-восточной части местами значительные дожди; в западных и северных областях без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура 7-13° тепла, в западных, серверных и местами центральных областях 3-8°; днем 12-17°, в восточной части до 20°.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.

Утром 30 мая температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 17-23°, в Днепре вблизи Киева - 18°.