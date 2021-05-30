Во Львовской области автомобиль въехал в дом, пострадали четыре человека

Четыре человека госпитализированы после того, как легковой автомобиль въехал в частный дом в городе Мостиска (Львовская область), сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По данным департамента, авария произошла около 23:40 часов 29 мая на улице Галицкой.

"Водитель ВАЗ-2110, житель города Мостиска, не справился с управлением и въехал в жилой дом. Вследствие ДТП водитель и 3 его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - указано в сообщении.

Также в нем отмечается, что причины ДТП в данный момент выясняются.