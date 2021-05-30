События

09:49 30.05.2021

Зеленский поздравил Киев с 1539-летием

1 мин читать
Зеленский поздравил Киев с 1539-летием

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Киева, и отметил, что считает Киев особым городом, где каждый человек найдет что-то свое, городом, сердцебиение которого заряжает.

"Уютные и полны историей улочки Подола и широкие проспекты спальных районов - завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение. Сердцебиение, которое заряжает. Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старик!" С днем рождения, Киев!", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

 

 

Теги: #киев #президент #украина #поздравления
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:10 30.05.2021
Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта - МИД

Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта - МИД

09:10 30.05.2021
8 592 человека привито против COVID-19 за сутки – Минздрав

8 592 человека привито против COVID-19 за сутки – Минздрав

08:21 30.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 733 человека – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 733 человека – Минздрав

07:45 30.05.2021
Из-за непогоды обесточены 34 населенных пункта в 3 областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 34 населенных пункта в 3 областях Украины – ГСЧС

07:39 30.05.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:28 30.05.2021
В воскресенье из-за "Пробега под каштанами" запретят движение транспорта в центре и изменят маршруты ряд автобусов и троллейбусов - КГГА

В воскресенье из-за "Пробега под каштанами" запретят движение транспорта в центре и изменят маршруты ряд автобусов и троллейбусов - КГГА

04:01 30.05.2021
Пиротехники ГСЧС уничтожили 223 боеприпаса времен прошлых войн в Черкасской области

Пиротехники ГСЧС уничтожили 223 боеприпаса времен прошлых войн в Черкасской области

00:16 30.05.2021
В Киевском Центре вакцинации против COVID-19 вакцинировано 1395 человек - КГГА

В Киевском Центре вакцинации против COVID-19 вакцинировано 1395 человек - КГГА

22:56 29.05.2021
На стадионе Арена Львов заработал пункт массовой вакцинации от Covid-19

На стадионе Арена Львов заработал пункт массовой вакцинации от Covid-19

16:56 29.05.2021
Украина планирует разрешить приезжать из Турции без обязательного ПЦР-теста на COVID-19

Украина планирует разрешить приезжать из Турции без обязательного ПЦР-теста на COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 733 человека – Минздрав

Из-за непогоды обесточены 34 населенных пункта в 3 областях Украины – ГСЧС

На Волыни правоохранители обнаружили гражданина Грузии, включенного в список санкций СНБО

На Донбассе российские наемники осуществили из ПТРК обстрел Пивничного, жители не пострадали

Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 169,9 млн - университет Джонса Хопкинса

Китайский космический грузовой корабль успешно состыковался с базовым модулем создаваемой орбитальной станции – СМИ

Евросоюз предлагает администрации Байдена сотрудничество в противодействии России – агентство

Путин и Лукашенко обсудили получение Беларусью второго транша российского госкредита в размере в $500 млн - Песков

В Азербайджане отмечен спад суточных заражений COVID-19, семь человек скончались

Российские наемники на Донбассе обстреляли гражданскую инфраструктуру н.п.Шумы – штаб ООС

Украина пересмотрит индикаторы "зеленой зоны" – министр здравоохранения

Герцогиня Кембриджская Кейт вслед за супругом получила первую дозу вакцины от COVID-19

Порошенко: Украина имеет право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН

Почти 124 тыс. украинцев получили вторую дозу вакцины от COVID-19 - Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА