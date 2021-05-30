Зеленский поздравил Киев с 1539-летием

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Киева, и отметил, что считает Киев особым городом, где каждый человек найдет что-то свое, городом, сердцебиение которого заряжает.

"Уютные и полны историей улочки Подола и широкие проспекты спальных районов - завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение. Сердцебиение, которое заряжает. Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старик!" С днем рождения, Киев!", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.