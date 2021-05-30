Число заражений COVID-19 в мире превысило 169,9 млн - университет Джонса Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 169 млн 953 тыс. 37, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 533 тыс. 629 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 251 тыс. 944 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 594 тыс. 306 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27 млн 894 тыс. 800, а общее число скончавшихся от последствий заражения вирусом в стране составило 325 тыс. 972.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 471 тыс. 600 заболевших, из них умерли 461 тыс. 57 человек.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 455,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 831 человек, Индии - 234, Бразилии - 2 тыс. 156.