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09:10 30.05.2021

8 592 человека привито против COVID-19 за сутки – Минздрав

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8 592 человека привито против COVID-19 за сутки – Минздрав

По состоянию на утро воскресенья, 8 592 человека привито против COVID-19 за сутки 29 мая 2021, одну дозу получили 7 119 человек полностью иммунизированы – 1 473 человека,  сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"8 592 человека привито против COVID-19 за сутки 29 мая 2021. Одну дозу получили 7 119 человек полностью иммунизированы - 1473 человека", – сказано в сообщении на странице Минзрава Украины  в Facebook.

В Минздраве отметили, что начала прививочной кампании привито 1 015 978 человек, из них получили 1 дозу – 1 015 976 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 125 437 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 141 413 прививок.

"По состоянию на 30 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 604 651 человек", - подытожили в Минздраве.

Источник: https: https://www.facebook.com/moz.ukr/

Теги: #вакцинация #украина #минздрав #коронавирус
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