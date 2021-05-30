Из-за непогоды обесточены 34 населенных пункта в 3 областях Украины – ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 34 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 30 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 34 населенных пункта в 3 областях, а именно Днепропетровская - 17 Запорожская - 10 и Донецкая - 7", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в воскресенье.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.