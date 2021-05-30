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07:39 30.05.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 12 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье  утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 29 мая, российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 29 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Неподалеку Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. Вблизи поселка Майорское враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов. Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты дважды совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов. В районе Причепиловки противник открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Кроме того, противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса. Гражданские лица не пострадали. Боевых потерь среди наших защитников нет", - подчеркнули в штабе ООС.

Используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

 

Теги: #оос #сводка #украина
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