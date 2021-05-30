В воскресенье из-за "Пробега под каштанами" запретят движение транспорта в центре и изменят маршруты ряд автобусов и троллейбусов - КГГА

В воскресенье 30 мая с 07:00 до 15:00 в Киеве состоится 28-й ежегодный благотворительный спортивный "Пробег под каштанами", . в связи с этим будет запрещено движение транспорта по маршруту проведения мероприятия, сообщает пресс-служба КГГА.

"Так, запретят движение транспортных средств с 9:00 до 13:00 по маршруту: Майдан Незалежности - улица Крещатик - улица Большая Васильковская - улица Саксаганского - улица Антоновича - улица Жилянская - улица Шота Руставели - улица Большая Васильковская - улица Крещатик - Майдан Независимости" – отмечается в сообщении КГГА

На время проведения "Пробега под каштанами" также изменит маршруты наземный пассажирский транспорт, курсирующий по этим улицам.

"Как сообщает КП "Киевпастранс", 30 мая будут изменено маршруты троллейбусов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 40 и автобусов №№ 5, 24, 69, 114, 118", - подчеркнули в КГГА.