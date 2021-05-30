Китайский космический грузовой корабль успешно состыковался с базовым модулем создаваемой орбитальной станции – СМИ

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" в воскресенье в 05:01 по местному времени осуществил успешную стыковку с базовым модулем создаваемой космической станции "Тяньхэ", сообщили местные СМИ со ссылкой на Национальное космическое управление КНР.

"Грузовик" доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для будущей орбитальной станции, которую планируется достроить в 2022 году.

Базовый модуль будущей китайской орбитальной станции был запущен в апреле текущего года, всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. В июне пилотируемый "Шэньчжоу-12" должен доставить на "Тяньхэ" трех космонавтов для сборки и подключения доставленного оборудования.

Общий вес станции после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции.

Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.