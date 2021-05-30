Пиротехники ГСЧС уничтожили 223 боеприпаса времен прошлых войн в Черкасской области

Пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области обезвредили 223 артиллерийских снаряда времен прошлых войн, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения, во время обследования территории в Звенигородском районе, вблизи пгт Ерки обнаружено и изъято 223 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны среди которых 192 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 21 артиллерийский снаряд калибром 85 мм, 1 минометную мину калибром 81 мм, 6 гранат, 3 подрывники" - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу

В ГСЧС отметили, что все обнаружены боеприпасы уничтожены путем контролируемого подрыва.