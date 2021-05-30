В Киевском Центре вакцинации против COVID-19 вакцинировано 1395 человек - КГГА

В столичном Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, вакцинировано 1395 человек, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"В Центре сегодня работали 16 бригад, в которые входят регистратор, врач и медсестра. Кроме того, работала и бригада "скорой". К ним, кстати, обратились два человека. Они в госпитализации не нуждались, и после оказанной помощи и наблюдения покинули центр", - говорится в сообщении, на сайте КГГА в субботу.

Чиновник напомнил. Центр вакцинации будет работать и 30 мая с 10:00 до 18:00 по адресу Броварской проспект, 15 (корпус 4, вход 4-А).

"Прививки вакциной "CoronaVac" делают киевлянам, которые зарегистрировались в приложении "Дия". Для того, чтобы вакцинироваться, необходимо при себе иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дия" и желательно - копию декларации с врачом, если она подписана" – отметил Поворозник.