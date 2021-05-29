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22:56 29.05.2021

На стадионе Арена Львов заработал пункт массовой вакцинации от Covid-19

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На стадионе Арена Львов заработал пункт массовой вакцинации от Covid-19

Во Львове в субботу на городском стадионе Арена Львов открылся Центр вакцинации от Covid-19, который будет работать каждые выходные с 10:00 до 19:00, сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко в Facebook.

"С 10.00 и до 19.00 сегодня и завтра будет работать Центр вакцинации во Львове на стадионе Арена Львов. Вакцинацию осуществляют городские бригады коммунальных поликлиник", - написал Москаленко на своей странице в Facebook в субботу.

Чиновник отметил, что при наличии вакцины такие центры будут развернуты в разных частях города.

"Уже со следующей недели при наличии дополнительной вакцины готовы разворачивать такие центры в каждом районе города - торговых центрах и специально оборудованных местах в разных районах города". – отметил он.

Источник: https://www.facebook.com/andriy.moskalenko/posts/5477003499036532

Теги: #львов #вакцинация #украина
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