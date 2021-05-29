Путин и Лукашенко обсудили получение Беларусью второго транша российского госкредита в размере в $500 млн - Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко которого ЕС, США не признают законно избранным, на переговорах обсуждали передачу Минску второго транша российского госкредита в размере $500 млн.

"Говорили о втором транше нашего госкредита - 500 млн долларов. Всего полтора миллиарда получает Беларусь. Вот это второй транш от России - 500 млн долларов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ранее эта тема анонсировалась и в этом вопросе был задействован Евразийский банк развития.

Переговоры Путина и Лукашенко начались в минувшую пятницу, в субботу они были продолжены.

Как сообщалось, Беларусь рассчитывает получить второй транш госкредита РФ в размере $500 млн до конца июня.

Первый транш, также в сумме $500 млн, поступил в республику в конце декабря 2020 года.