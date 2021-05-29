В Азербайджане отмечен спад суточных заражений COVID-19, семь человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 164 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 333,723 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 242 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались семь человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 903.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 323,617 тыс. человек (+419 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 5 тыс. 203 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 004 теста на коронавирус (накануне 10 254 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 503,639 тыс. тестов на COVID-19.