События

17:51 29.05.2021

Российские наемники на Донбассе обстреляли гражданскую инфраструктуру н.п.Шумы – штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе обстреляли гражданскую инфраструктуру н.п.Шумы – штаб ООС

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала субботы, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 29 мая, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Неподалеку Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. Вблизи поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов", - сказано в сообщении в Facebook.

Неподалеку от населенного пункта Новгородское противник совершил обстрел в сторону позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме этого, враг совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса.

"Пострадавших в результате обстрела нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.

Теги: #оос #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:55 29.05.2021
За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, ранение получил военнослужащий ВСУ

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, ранение получил военнослужащий ВСУ

18:19 28.05.2021
Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, один военный ранен – штаб ООС

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, один военный ранен – штаб ООС

08:21 28.05.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, ранен боец ВСУ, еще один военнослужащий погиб

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, ранен боец ВСУ, еще один военнослужащий погиб

17:51 27.05.2021
Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, погиб украинский военный – штаб ООС

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, погиб украинский военный – штаб ООС

14:11 27.05.2021
Украинские военные на Донбассе попали под снайперский огонь, один боец погиб

Украинские военные на Донбассе попали под снайперский огонь, один боец погиб

07:44 27.05.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

18:00 26.05.2021
На Донбассе российские наемники пять раз нарушили режим тишины, ранен мирный житель – штаб ООС

На Донбассе российские наемники пять раз нарушили режим тишины, ранен мирный житель – штаб ООС

08:04 26.05.2021
Снайпер российских наемников ранил украинского военнослужащего на Донбассе

Снайпер российских наемников ранил украинского военнослужащего на Донбассе

18:05 25.05.2021
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

07:47 25.05.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе совершили 8 обстрелов, украинские военнослужащие не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе совершили 8 обстрелов, украинские военнослужащие не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Волыни правоохранители обнаружили гражданина Грузии, включенного в список санкций СНБО

На Донбассе российские наемники осуществили из ПТРК обстрел Пивничного, жители не пострадали

Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО

Из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов в 5 областях Украины

В Украине за сутки зафиксировано 3096 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 10199 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина пересмотрит индикаторы "зеленой зоны" – министр здравоохранения

Украина планирует разрешить приезжать из Турции без обязательного ПЦР-теста на COVID-19

Герцогиня Кембриджская Кейт вслед за супругом получила первую дозу вакцины от COVID-19

Порошенко: Украина имеет право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН

Почти 124 тыс. украинцев получили вторую дозу вакцины от COVID-19 - Минздрав

Генсек ОБСЕ посетила Донбасс, отметив необходимость открытия новых КПВВ

В ДТП возле Львова погибли два человека

В Киеве возле Ocean Plaza восстановлено движение транспорта после повреждения теплосети на ул.Антоновича

На Волыни правоохранители обнаружили гражданина Грузии, включенного в список санкций СНБО

В Сумской области пограничники блокировали перемещение из РФ военного оборудования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА