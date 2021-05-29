Российские наемники на Донбассе обстреляли гражданскую инфраструктуру н.п.Шумы – штаб ООС

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала субботы, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 29 мая, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Неподалеку Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. Вблизи поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов", - сказано в сообщении в Facebook.

Неподалеку от населенного пункта Новгородское противник совершил обстрел в сторону позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме этого, враг совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса.

"Пострадавших в результате обстрела нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.