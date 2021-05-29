События

16:44 29.05.2021

Герцогиня Кембриджская Кейт вслед за супругом получила первую дозу вакцины от COVID-19

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Герцогиня Кембриджская Кейт вслед за супругом получила первую дозу вакцины от COVID-19

Супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт получила первую дозу вакцины против коронавируса, говорится в сообщении герцога и герцогини Кембриджских в Twitter.

"Вчера я получила свою первую дозу вакцины против COVID-19 в лондонском Музее науки. Я выражаю огромную благодарность всем, кто имеет отношение к кампании вакцинации. Спасибо вам за все, что вы делаете", - говорится в сообщении.

К записи прикреплена фотография герцогини в момент укола.

Внук королевы Великобритании, принц Уильям также получил первую дозу вакцины от коронавируса, это произошло в мае, когда в Великобритании начали вакцинацию лиц возрастом от 30 лет.

Теги: #вакцинация #кейт_миддлтон
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