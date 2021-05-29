Порошенко: Украина имеет право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинских миротворцев ООН с профессиональным праздником и отметил, что Украина рассчитывает на международную солидарность в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета.

"Мои искренние поздравления и слова глубокой благодарности и уважения всем тем, прежде всего от Украины, кто верой и правдой служит высокой миссии по поддержанию мира и безопасности в мире. Склоним голову и перед памятью тех героев, кто, выполняя почетную миссию, отдал свою жизнь ради безопасного мира", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Политик подчеркнул, что для Украины этот день имеет особое значение.

"Наши мужественные воины, настоящие профессионалы военнослужащие Вооруженных сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины, достойно выполняют свою миссию во многих уголках планеты" - отметил он.

Порошенко добавил, что украинские представители и сегодня служат там, где международные миротворческие силы ООН остаются едва ли не единственным эффективным инструментом для восстановления мира, безопасности и стабильности.

"Это дает Украине неоспоримое право рассчитывать на международную солидарность сегодня, когда мы уже восьмой год защищаем себя и цивилизованный мир от российского нашествия на фронте Донбасса. Размещение миротворческой операции под эгидой ООН на оккупированной части Донбасса, включая рубежом, стало бы весомым фактором, что кардинально изменил бы расстановку сил в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Порошенко.