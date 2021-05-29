Почти 124 тыс. украинцев получили вторую дозу вакцины от COVID-19 - Минздрав

По состоянию на утро субботы 123 964 украинцев получили вторую дозу вакцины от COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"На сегодня первую дозу вакцины получили 1 млн 008 тыс. 857 украинцев, 123 964 – привиты двумя дозами. Всего проведено 1 млн 132 тыс. 821 прививка", – сказано в сообщении на странице в Facebook.

В Минздраве отметили, что вакцинация второй дозой тех, кого первой дозой прививали мобильные бригады, проводится по такому же алгоритму, что и вакцинация первой дозой. Списки, сформированные во время первой прививки, используются для получения следующей дозы.

Вакцинация в пунктах прививок второй дозой происходит согласно записям, созданными в электронной системе здравоохранения при получении первой дозы. Дата и время вакцинации будут сообщать представители заведения, где создан пункт прививок против COVID-19, незадолго до наступления времени вакцинации второй дозой.

В случае, если человек не был записан на получение второй дозы вакцины во время первой прививки, то ближе к дате второй прививки можно обратиться в регистратуру любого пункта прививок или к семейному врачу и записаться самостоятельно.

Люди, которых вакцинировали организовано мобильными бригадами, могут обратиться с просьбой о второй прививке к своему руководству.

"Записи о прививках сохраняются на уровне Центральной базы данных и с разрешения пациента доступны соответствующим медицинским работникам. Поэтому, если есть запись о первой прививке, вас должны записать на вторую через соответствующий промежуток времени", – подытожили в ведомстве.