События

14:53 29.05.2021

В ДТП возле Львова погибли два человека

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В ДТП возле Львова погибли два человека

Два человека погибли в ДТП на трассе Киев - Чоп неподалеку от Львова, сообщает пресс-служба Патрульной полиции во Львовской области.

"Внимание! На 547 км автодороги Киев-Чоп между Малой Швейцарией и мостом ДТП с двумя погибшими. Столкновение произошло между грузовым автомобилем "Мерседес" и легковым автомобилем "Шкода". Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте события", - указано в сообщении.

Полиция просит водителей объезжать данный участок трассы, поскольку в связи с аварией движение усложнилось.

На месте работают полицейские, причины аварии выясняются.

Теги: #дтп #львовская_область
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