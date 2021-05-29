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14:21 29.05.2021

В Киеве возле Ocean Plaza восстановлено движение транспорта после повреждения теплосети на ул.Антоновича

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В Киеве возле Ocean Plaza восстановлено движение транспорта после повреждения теплосети на ул.Антоновича

"Киевтеплоэнерго" завершило первый этап ремонтных работ на улице Антоновича, 176, транспортное движение восстановлено, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Аварийные бригады провели разрытие места повреждения, демонтировали поврежденный трубопровод, выполнили гидроизоляцию и заменили участок поврежденной сети. Сейчас работы продолжаются - вблизи места повреждения в целом заменят 100 м трубопровода, чтобы минимизировать возникновение повреждений на этом участке в дальнейшем", - говорится в сообщении.

В работах задействованы три аварийные бригады и 14 единиц спецтехники.

Повреждение с утечкой теплоносителя на проезжую часть на ул.Антоновича, 176, произошло 27 мая из-за изношенности сети. Трубопровод диаметром 1000 мм эксплуатировался с 1987 года. Повреждение произошло во время проведения гидравлических испытаний теплосетей.

Теги: #транспорт #улица #ocean_plaza
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