События

14:11 29.05.2021

В Сумской области пограничники блокировали перемещение из РФ военного оборудования

1 мин читать
В Сумской области пограничники блокировали перемещение из РФ военного оборудования

Пограничники Сумского отряда пресекли незаконное перемещение с территории РФ продукции военного назначения, что подлежит государственному экспортному контролю, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Неподалеку от границы с РФ, в районе населенного пункта Пушкарное, пограничный патруль обнаружил гражданина Украины с тремя коробками за спиной, который двигался от российско-украинской границы. Проверив участок границы, пограничники обнаружили признаки нарушения режима государственной границы с территории России в Украину, а также неподалеку нашли еще семь аналогичных коробок", - говорится в сообщении.

Осмотрев содержимое всех коробок, правоохранители обнаружили в них большое количество товаров военного назначения, используемых в военной авиации и радиолокации.

48-летний житель города Сумы задержан. За незаконное пересечение государственной границы Украины на него составлены административные материалы по ст.204-1 КУоАП.

Следователями Управления СБУ в Сумской области по сообщению Сумского пограничного отряда в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #товары #военное_назначение #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:56 29.05.2021
В Луганской области полицейские разоблачили боевика "ЛНР"

В Луганской области полицейские разоблачили боевика "ЛНР"

16:06 28.05.2021
Французские жандармы со стрельбой задержали подозреваемого в нападении на женщину-полицейского

Французские жандармы со стрельбой задержали подозреваемого в нападении на женщину-полицейского

14:02 28.05.2021
Беларусь вводит на 6 мес. режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров - торгпред Украины

Беларусь вводит на 6 мес. режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров - торгпред Украины

00:12 27.05.2021
Лукашенко назвал суверенным правом Беларуси задержание белоруса Протасевича и гражданки РФ с белорусским видом на жительство Сапеги

Лукашенко назвал суверенным правом Беларуси задержание белоруса Протасевича и гражданки РФ с белорусским видом на жительство Сапеги

15:40 23.05.2021
Задержан экс-главред белорусского канала NEXTA Протасевич

Задержан экс-главред белорусского канала NEXTA Протасевич

20:41 22.05.2021
У посольства Беларуси в Киеве правоохранители задержали протестующего белорусского активиста

У посольства Беларуси в Киеве правоохранители задержали протестующего белорусского активиста

21:06 20.05.2021
Протестующих против соглашения о границе с Азербайджаном задерживают в Ереване

Протестующих против соглашения о границе с Азербайджаном задерживают в Ереване

16:26 20.05.2021
Под Киевом задержана группа, подозреваемая в совершении разбоя на крупную сумму в Харькове – прокуратура

Под Киевом задержана группа, подозреваемая в совершении разбоя на крупную сумму в Харькове – прокуратура

08:38 20.05.2021
Правоохранители задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" – Нацполиция

Правоохранители задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" – Нацполиция

20:57 18.05.2021
Tut.by сообщил о задержании 13 сотрудников, к главреду не пустили адвоката

Tut.by сообщил о задержании 13 сотрудников, к главреду не пустили адвоката

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Волыни правоохранители обнаружили гражданина Грузии, включенного в список санкций СНБО

На Донбассе российские наемники осуществили из ПТРК обстрел Пивничного, жители не пострадали

Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО

Из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов в 5 областях Украины

В Украине за сутки зафиксировано 3096 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 10199 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве возле Ocean Plaza восстановлено движение транспорта после повреждения теплосети на ул.Антоновича

На Волыни правоохранители обнаружили гражданина Грузии, включенного в список санкций СНБО

Во Вьетнаме обнаружили мутацию COVID-19, совмещающую британский и индийский штаммы

В Киеве за сутки 377 новых случаев заболевания COVID-19

На Донбассе российские наемники осуществили из ПТРК обстрел Пивничного, жители не пострадали

Зеленский и Шмыгаль 31 мая примут участие в форуме "Украина 30. Образование и наука"

Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО

Дождливо и прохладно будет в Украине в ближайшие дни

Тимошенко: Мы заблокировали попытку власти воровать у украинцев по 60 млрд грн в год

Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА