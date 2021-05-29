События

13:31 29.05.2021

В Киеве за сутки 377 новых случаев заболевания COVID-19

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В Киеве за сутки 377 новых случаев заболевания COVID-19

В Киеве за прошедшие сутки выявили 377 больных COVID-19, умерли 6 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"377 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 6 человек. Всего за период пандемии в городе 5076 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 206 278", - приводит слова Кличко сайт Киевской горгосадминистрации.

Заболели 136 женщин и 223 мужчины, а также 7 девочек в возрасте от 6 до 17 лет и 11 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 55 больных коронавирусом и 89 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1680 человек.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 83, в Святошинском - 81 и в Голосеевском районе - 62 случая", - отметил Кличко.

Теги: #киев #covid_19 #статистика
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