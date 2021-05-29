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12:54 29.05.2021

На Донбассе российские наемники осуществили из ПТРК обстрел Пивничного, жители не пострадали

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На Донбассе российские наемники осуществили из ПТРК обстрел Пивничного, жители не пострадали

На Донбассе в пятницу, 28 мая, российские наемники осуществили обстрел пгт Пивничное из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), мирные жители не пострадали, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Очередное преступление российско-оккупационных войск было зафиксировано в 18:25 28 мая. Со стороны шахты Гагарина, находящейся в оккупированной Горловке, был осуществлен обстрел из ПТРК в направлении населенного пункта Пивничное. К счастью, в результате обстрела никто из жителей не пострадал", - сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что ракета, разорвавшись, упала рядом с административным зданием шахты "Северная".

"Маркировка на остатках ракеты в очередной раз подтверждает непосредственное участие РФ в агрессии и совершении преступлений против Украины. Украинской стороной СЦКК был оперативно верифицирован обстрел, с помощью установленного координационного механизма проинформирован СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В украинской стороне СЦЦ подчеркнули, что своими действиями российские наемники подтверждают стремление к дальнейшему обострению конфликта, увеличивая количество вооружения и военной техники в непосредственной близости от линии соприкосновения, чем подвергают опасности мирных жителей.

Теги: #обстрел #донбасс
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