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10:59 29.05.2021

Тимошенко: Мы заблокировали попытку власти воровать у украинцев по 60 млрд грн в год

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Тимошенко: Мы заблокировали попытку власти воровать у украинцев по 60 млрд грн в год

Вместо реальной пенсионной реформы власти хотят создать дополнительный механизм грабежа украинцев через частные пенсионные фонды, команда "Батькивщины" остановила очередную аферу власти, заявила лидер этой партии Юлия Тимошенко.

"На заседании социального комитета Верховной Рады был большой скандал. За 15 минут до начала заседания был внесен законопроект 2683 о так называемых частных пенсионных фондах. Этим документом «слуги» вводят дополнительные налоги: 2% на работодателя и 2% дополнительно к подоходному налогу на всех работающих в Украине. И эти деньги перечисляют в частный пенсионный фонд. В этом законе нет ни одного упоминания ни о контроле, ни об ответственности, ни о том, как будут защищены человеческие деньги", - цитирует Тимошенко пресс-служба "Батькивщины".

По ее словам, принять этот закон дал прямое указание президент страны, поэтому на заседании социального комитета присутствовал представитель фракции "Слуга народа", "который должен фиксировать, как будут голосовать депутаты".

"И это несмотря на имеющийся вывод антикоррупционного комитета, который не рекомендовал этот документ к принятию из-за значительных коррупционных рисков. … Председатель социального комитета так и сказала, что "мы сейчас этот закон примем, в зале все за него проголосуют, потому что есть команда президента, а затем антикоррупционный комитет свое решение изменит", - возмутилась Тимошенко.

Она отметила, что мировая практика частных пенсионных фондов предусматривает добровольность, а поскольку украинцы не доверяют подобным структурам, их хотят заставить платить свои средства в ненадежные организации.

Политик пояснила, что годовой фонд заработной платы по всей стране составляет приблизительно 1,5 трлн грн. 4% от этой суммы - это будет 60 млрд грн. "Вы можете представить масштаб коррупции, которая происходит? Такую сумму в год будет получать какой-то частный пенсионный фонд, который будет собирать налоги со всех работающих и работодателей и использовать эти средства по своему усмотрению", - заявила лидер "Батькивщины".

Вместо правильной пенсионной реформы, которая нужна украинцам, по мнению Тимошенко, власть фактически вводит дополнительные налоги и создает себе "еще одну кормушку".

"Мы провалили этот закон (на комитете - ИФ), мы не дали им его принять. Но на этом мы не остановимся - мы обязательно напишем заявления о преступлении во все силовые структуры, и самое главное - в НАБУ", - пообещала Тимошенко.

Теги: #инициатива #тимошенко #блокирование #пенсионный_фонд
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