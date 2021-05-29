Зеленский поздравил украинских миротворцев ООН с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил участников и ветеранов миротворческих операций ООН с профессиональным праздником - Международным днем участников операций ООН.

"Мир без преувеличения является самым ценным словом в современном мире. Мы гордимся всеми, кто в составе воинских контингентов, полицейских сил и гражданского персонала миссий ООН защищает мир в разных регионах планеты. Ряд операций с участием украинцев стали настоящими историями успеха", - цитирует пресс-служба президента поздравление Зеленского.

"Украинцы хорошо знают, насколько важной является задача по обеспечению устойчивого мира там, где продолжаются кровавые вооруженные конфликты и захвата чужих территорий. Несмотря на агрессию России против Украины и временную оккупацию Автономной Республики Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, мы остаемся преданными деятельности по поддержанию мира под эгидой ООН. Наш вклад в дело утверждения международной безопасности будет усиливаться и дальше", - подчеркнул президент.

По данным Минобороны Украины, начиная с 1992 года опыт в международных операциях по поддержанию мира и безопасности получили около 45 тыс. украинских военнослужащих. Сейчас украинские национальные контингенты и персонал под эгидой различных международных организаций безопасности участвуют в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 6 странах мира и районе Абьей (Судан).